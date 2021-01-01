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Аренда генератора

Аренда генератора — актуальная услуга, поскольку многим организациям и частным лицам автономное электроснабжение необходимо разово. Чаще всего установку заказывают для проведения краткосрочных работ в месте, не оснащенном ЛЭП. Компания «ТехноПарк» предоставляет аренду генератора в Петербурге с экономным потреблением топлива и оптимальными параметрами по номинальным и пиковым нагрузкам. У нас вы можете взять генератор на сутки или другой срок по цене от 1600 руб/сутки. В каталоге представлено оборудование от европейских производителей, прошедшее контроль и сертификацию в России. Для аренды дизель генератора в СПб мы предоставляем агрегаты мощностью от 17 кВт до 360 кВт. Если вам необходима аренда генератора в СПб - смело обращайтесь в компанию "ТехноПарк"!

Аренда генератора посуточно, для кого актуальна?

В числе наших постоянных клиентов, берущих в аренду дизель генераторы, частные лица и предприятия, занятые разными видами деятельности:

  1. Промышленные объекты.
  2. Сельскохозяйственные организации.
  3. Строительные компании.
  4. Офисы и офисные центры.
  5. Военизированные структуры.
  6. Организатора культурно-массовых мероприятий.
  7. Коммунальные службы.
  8. Государственные заведения.

Взять в аренду генератор можно на любой срок, начиная от одного дня. Если вам требуется установка на длительный период, мы готовы предоставить индивидуальные условия проката генератора. Аренда генератора от компании "ТехноПарк" в СПб - правильное решение.

С каждым клиентом компания «ТехноПарк» заключает договор, в котором указываются на аренду дизель генератора цена и сроки, условия доставки и обслуживания агрегата. 

Когда подойдет аренда дизельных генераторов?

Аренда генераторов посуточно в СПб,услуга, которую чаще всего предпочитают в таких случаях:

  • на строительных объектах, еще не подключенных к централизованному электроснабжению;
  • при аварийном отключении электропитания в больницах, диспетчерских центрах, в жилых помещениях, на предприятиях, в офисах и разных инфраструктурных объектах;
  • как источник электричества для инструментов и устройств в процессе ремонтных работ;
  • для энергоснабжения на развлекательных мероприятиях;
  • другие ситуации, когда требуется кратковременное обеспечение автономной электроэнергией.

Выбирать генератор нужно под особенности ситуации. В этом вам поможет наш менеджер. Он проконсультирует, выполнит необходимые расчеты и подберет вариант, устраивающих по мощности, потреблению топлива, размерам, функциональности и цене. Аренда генератора еще никогда не была такой удобной!

Обращаем ваше внимание, что на аренду генератора цена зависит не только от их технических параметров, но и от удаленности вашего объекта и заказа дополнительных услуг. Стоимость аренды генератора рассчитывается индивидуально.

Взять генератор в аренду в Санкт-Петербурге

Наша компания отличается от других тем, что предоставляет аренду дизельных генераторов в СПб вместе со всеми необходимыми мероприятиями:

  • помощь в подборе, выполнение расчетов;
  • доставка на объект и обратная транспортировка после завершения арендного периода;
  • установка на вашем объекте;
  • подключение, пусконаладочные работы;
  • техническое обслуживание (аренда генератора включает и такую опцию);
  • разработка сопроводительной документации.

Если по какой-либо причине возникнет неисправность в нашем оборудовании, мы оперативно ее устраним или предложим замену по той же цене. Для этого в нашей компании работают мобильные сервисные бригады.

В компании «ТехноПарк» прокат дизель генераторов дает не только бесперебойное резервное электропитание, но и обеспечивает полную безопасность при соблюдении правил эксплуатации. Мы предоставляем только надежные и экономичные агрегаты, проходящие регулярный контроль и доступные по хорошим ценам. Заказывайте услугу -аренда генератора на сутки, либо другой срок в «ТехноПарк»!

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